Tientallen ontsnapte edelherten zetten dorp op stelten

Herent / Haacht - Een roedel edelherten die donderdag iets na de middag op de loop zijn gegaan uit hun verblijf in de buurt van de Postweg in Tildonk, hebben schade veroorzaakt aan een auto en eigendommen.

Met man en macht werd er donderdagmiddag gejaagd op een roedel van vijftig edelherten die op de loop zijn gegaan uit hun verblijf bij een particulier aan de Postweg in Tildonk. Op een bepaald moment werd een deel van de groep viervoeters gesignaleerd in de omgeving van een bos aan de Lindestraat, in de buurt van de Mechelsesteenweg (N26). “Daarom hebben we verschillende ploegen naar de kruispunten in de omgeving gestuurd om gevaarlijke verkeerssituaties te voorkomen”, zegt commissaris Paul Belmans van de politiezone BHK. Ploegen van andere politiezones kwamen in steun.

Een groep herten werd bij elkaar gedreven in een andere wei. Foto: atb

Een deel van de groep edelherten werd iets voor 15 uur bij elkaar gedreven, en via een weide naar hun verblijf overgebracht. De zoektocht naar de andere ontsnapte edelherten, in totaal 25 stuks, was in de vroege avond nog altijd bezig. Tijdens hun vlucht beschadigden de dieren volgens de politie al zeker een voertuig en eigendommen van omwonenden. De politie vraagt de gedupeerden aangifte te doen op het politiekantoor van Haacht. (lees verder onder de video)

Vijftig edelherten ontsnappen uit boerderij in Tildonk . Video: ROB-tv

Volgens de eigenaar van de dieren, Hugo Beckers, heeft een onbekende de ketting losgemaakt en de poort opengezet, waardoor de dieren konden ontsnappen. “Dat zal verder onderzocht moeten worden, momenteel is het niet helemaal duidelijk of de poort opzettelijk werd geopend dan wel niet goed afgesloten was”, besluit Belmans.