De politie greep donderdag voor het eerst in op het strand van De Haan omdat de social distancing niet gerespecteerd werd. Mensen zaten te dicht bij elkaar op een te klein oppervlak. De drukke zone werd omstreeks 16.30 uur zelfs afgesloten.

Het was donderdag snikheet en dus ideaal weer om naar het strand te trekken. Heel wat mensen kozen daarom een plekje in De Haan uit. Maar in zone 2, die van het Zeepreventorium tot aan het centrum loopt ...