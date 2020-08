“Met een snellere uitrol van een testdorp hadden we de heropflakkering kunnen vermijden”

In het eerste corona-testdorp in Antwerpen bleef het vanochtend rustig. Een handvol mensen liet een test afnemen. “De activatiecodes van de overheid en contactspeurders laten op zich wachten”, zegt spoedarts Jan Stroobants. “Ook mensen die terugkeren uit vakantie moeten soms te lang wachten op actie van de overheid.”

In de schaduw van het Sportpaleis, aan Park Spoor Oost in Antwerpen, verrees in enkele dagen het eerste Belgische corona-testdorp. Inwoners van de stad en de vier buurgemeenten Borsbeek, Wommelgem, Stabroek ...