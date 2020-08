Gijzeling in bank in Franse havenstad Le Havre

In de Franse havenstad Le Havre is minstens één gewapende man een bankgebouw binnengedrongen en hij houdt meerdere mensen gegijzeld, zo hebben meerdere Franse media gemeld.

De gijzeling begon omstreeks 17.00 uur in een agentschap van de BRED-Banque aan de boulevard de Strasbourg in het hartje van de Normandische stad. De gegijzelden zouden nog met vijf zijn nadat één was vrijgelaten. De dader heeft meerdere eisen, die te maken zouden hebben met de kinderen in Palestina. Hij zou gewapend zijn, terwijl de ordediensten vrezen voor explosieven, meldde de regionale krant Ouest France. Tot nu toe zou niemand gewond zijn geraakt.

De omgeving is afgesloten. Een speciale eenheid van de politie, de Raid, is onderweg, hulpdiensten zijn al ter plaatse.