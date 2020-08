Duvel krijgt een nieuw etiket, dat eruitziet als het oude

Het Duvel-flesje krijgt straks een nieuw etiket. Maar voor de trouwste fans beginnen te steigeren: geen nood, de nieuwe look is amper anders dan de vorige. Een verstandige zet, zegt merkstrateeg Stef Verbeeck. “Er zijn voorbeelden van grote merken die hun verpakking drastisch wijzigden en waarvan de verkoop kelderde.”

Zo ziet het etiket er nu nog uit, in september wordt het aangepast. Foto: Duvel

De vertrouwde Duvelfles heeft grote rode letters omrand met goud en een wapenschild in kleur. Dat zijn vanaf september de twee grootste veranderingen op het nieuwe label, maar om dat te zien moet je de twee toch al vlak naast elkaar bekijken. Conclusie: enkel de trouwe drinkers zal het opvallen. “Brouwerij Duvel Moortgat wil met dit nieuwe label vooral eenvoud en kracht brengen, en volgend jaar vieren we 150 jaar Duvel, dus dan mag het bier wel een nieuw kleedje krijgen”, klinkt het. Dat er weinig aan gemorreld werd, noemen ze een bewuste zet. “Het bier bestaat al lang, we willen dat mensen hun Duvel nog herkennen.”

Het is inderdaad verstandig van Duvel niet te hard aan een etiket te sleutelen, zegt ook merkstrateeg en imagoconsulent Stef Verbeeck. “Er is de legendarische case van het fruitsap Tropicana dat veel geld had betaald om zijn verpakking helemaal aan te passen. Esthetisch zag het er beter uit, maar toch kelderde de verkoop omdat niemand het nog herkende.” Ook bij bier is er zo’n voorbeeld van een iets drastischer wijziging, zegt Verbeeck. “Palm verving op zijn etiket ooit het Brabants trekpaard, maar daar zijn ze op teruggekomen. Ook het ruitvormige etiket kwam terug, net om terug te grijpen naar dat herkenbare.”

De vraag is waarom merken dan per se hun logo willen vernieuwen, als het amper verschilt van het vorige. “Apple doet het nochtans ook: door de jaren heen paste het ook een klein beetje zijn appel aan”, zegt Verbeeck. “Of de strategie altijd even logisch is? Dat is de vraag. En als consument haal je je schouders ervoor op. Ik denk ook niet dat Duvel een acute noodzaak voelde om te veranderen. Al dook onlangs wel een grote concurrent op die een Duvelachtig bier op de markt bracht. Misschien speelt dat ook een rol en willen ze hiermee laten zien dat zij het origineel zijn.”

