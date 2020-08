Patrick Lefevere dreigt met rechtszaak tegen Dylan Groenewegen na horrorval Fabio Jakobsen, experts geven hem een kans

“ Een moordaanslag, niet meer en niet minder ” en “ Ze moesten hem in de gevangenis smijte n.” Patrick Lefevere, teambaas van Deceuninck-Quick.Step reageert snoeihard na de afschuwelijke valpartij van zijn renner Fabio Jakobsen nadat die in de Ronde van Polen werd klemgereden door Dylan Groenewegen. Hij diende klacht in bij de Poolse politie. Experts zijn het erover eens dat de zaak voor de rechtbank kans maakt. “Voor slagen en verwondingen kan ook een sportman enkele jaren celstraf riskeren.”

Een dag na de dramatische valpartij in de Ronde van Polen was Patrick Lefevere donderdag nog even scherp als kort na het incident. Terwijl zijn renner Fabio Jakobsen in een Pools ziekenhuis nog steeds ...