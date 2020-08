Waarom het Libanon-tribunaal het verdict over de aanslag van 15 jaar geleden nu uitstelt

Deze vrijdag zou in het Nederlandse plaatsje Leidschendam uitspraak gedaan worden over een aanslag van 15 jaar geleden in Beiroet. Het Libanon-tribunaal schuift die uitspraak nu anderhalve week vooruit. Officieel uit respect voor de slachtoffers van het recente drama in de Libanese hoofdstad, mogelijk ook omdat men het explosieve gehalte van de zaak-Hariri wil inperken.