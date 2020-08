Het tragische verhaal van Maria van Bourgondië: haar doop was al een soap, haar einde was onverwacht en pijnlijk

Ze heerste amper vijf jaar over onze gewesten, maar we zouden haar nooit vergeten. Haar tragische lot bezorgde de vorstin een speciale plek in ons collectief geheugen. Kijk mee tussen de laurierstruiken in het Warandepark, hoe Maria van Bourgondië als klein meisje zat te spelen met haar achterneefje. Hoe ze in het Gentse Prinsenhof de houten vloeren stuk danste met haar vriendinnen, terwijl haar afwezige vader zich een weg door Frankrijk vocht. En hoe ze, pas 25 jaar en al mama van twee kinderen, in 1482 noodlottig van haar paard viel.