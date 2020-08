Nieuwe versterking Mustapha Bundu arriveert bij Anderlecht

Mustapha Bundu (23) is toegekomen op Neerpede. De pijlsnelle flankaanvaller uit Sierra Leone is zo goed als rond met Anderlecht. Als hij slaagt voor zijn medische testen, kan Bundu eerstdaags de overgang van het Deense Aarhus afronden.

LEES OOK. Burgeroorlog, Ebola en voetballen op Wembley: Anderlecht-aanwinst Bundu heeft veel meegemaakt

Vorig seizoen was Bundu bij Aarhus goed voor 10 goals en 12 assists in 31 wedstrijden. Ondanks het beperkte transferbudget is Anderlecht wel bereid om moeite te doen voor de international.

Foto: Olivier Matthys