Paulo Dybala twijfelachtig voor de CL-return van Juventus tegen Lyon: “Vrijdag beslissen de dokters”

Juventus kan vrijdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Olympique Lyon mogelijk geen beroep doen op spits Paulo Dybala. De Argentijnse aanvaller is nog niet helemaal hersteld van een verrekking in de dij, verklaarde zijn coach Maurizio Sarri donderdag in aanloop naar het duel.

“Paulo wordt verzorgd door onze medische staf en blijft nog minstens tot vrijdagochtend in de handen van onze dokters. Pas daarna zullen we inschatten of hij klaar is om de wedstrijd tegen Lyon te spelen”, aldus Sarri, die met Gonzalo Higuain nog voldoende aanvalskracht achter de hand heeft.

Dybala werd deze week uitgeroepen tot speler van het jaar in de Serie A, maar Lyon-trainer Rudi Garcia houdt zich niet echt bezig met zijn aan- of afwezigheid. “Juventus bestaat alleen maar uit sterspelers. Als Dybala erbij is, betekent dat gewoon nog een grote speler extra”, zei Garcia laconiek. De trainer van Rode Duivel Jason Denayer ziet vooral een ander nadeel. “Door het coronavirus ligt het competitievoetbal in Frankrijk al stil sinds 8 maart. Juventus draait daarentegen op volle toeren terwijl het ons aan matchritme ontbreekt. Misschien zijn we wel wat frisser.”

Lyon verdedigt vrijdag in Turijn een 1-0 overwinning uit de heenmatch. De winnaar van de return in de achtste finales, die achter gesloten deuren plaatsvindt, plaatst zich voor de eindronde in Lissabon.

