Antwerpse “Groep van Tien” vraagt Jambon om onderzoek naar avondklok

De Antwerpenaars die zich in de “Groep van Tien” hebben verenigd om de avondklok in de provincie juridisch aan te vechten, betrekken nu ook Vlaams minister-president Jan Jambon in hun actie. In een aan Jambon gerichte brief wijzen ze hem op zijn “grondwettelijke verantwoordelijkheden” en vragen ze om de wettigheid van de maatregel en het handelen van gouverneur Cathy Berx te onderzoeken. Als Jambon geen gevolg geeft aan de brief, stelt hij zich volgens de Antwerpenaars mee aansprakelijk.

De klagers stellen dat ze met de brief Jambon officieel willen aanmanen om zich te motiveren in het dossier. “Niet alleen leggen wij hem dit voor, men verwacht ook de rechtzetting”, klinkt het. “Nalaten te antwoorden of niets ondernemen richting de rechtzetting is dan een juridisch te bewijzen bewust nalaten van de Vlaamse overheid en dus grond voor verdere procedures en minstens schuldig verzuim aan grondwetsschendingen.” In dat laatste geval wil de “Groep van Tien” Jambon eventueel in een strafzaak betrekken. Ze wachten wel eerst onder meer de procedure bij de Raad van State af en laten in een bijkomende reactie donderdagavond weten dat het dus nog lang niet zeker is dat ze een dergelijke stap zullen ondernemen.

De zaak voor de Raad van State start op 11 augustus. De klagers vragen bij uiterst dringende noodzakelijkheid de schorsing van de avondklok. Ze stellen onder meer dat de gouverneur aan machtsoverschrijding heeft gedaan en maatregelen heeft opgelegd aan burgemeesters van steden en gemeenten buiten de eigenlijke crisiszone van de stad Antwerpen en een aantal naburige gemeenten. Ze vinden ook dat de avondklok niets toevoegt aan het bestaande samenscholingsverbod. De klacht die de groep steunt, werd ingediend door Dirk Melis, een ondernemer en lid van de lokale oppositiepartij D&W in Dessel.