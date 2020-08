Nieuwe coronamaatregelen in Nederland: gegevens achterlaten op restaurant, studentendopen verboden en scherpere maatregelen voor vakantiegangers

Horecabezoekers moeten voor een bezoek verplicht hun contactgegevens achterlaten. Horecagelegenheden worden twee weken gesloten als er volgens de GGD meerdere besmettingen plaatsvinden. Bovendien wordt reserveren verplicht. Die nieuwe maatregelen kondigde de Nederlandse premier Rutte aan tijdens een persconferentie.

Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) gaven na overleg een persconferentie over het weer opgelaaide coronavirus. Het virus is volgens Rutte namelijk bezig met een ’gevaarlijke opmars’. Ook voor studenten was er nieuws: introductieweken voor studenten moeten zoveel mogelijk online worden georganiseerd. Fysieke bijeenkomsten voor studenten moeten informatief zijn en zijn alleen in kleine groepen mogelijk. Van ontgroeningen of dopen zal er dit jaar dus geen spraken zijn. Dat zei premier Rutte tijdens een persconferentie.

Reizigers opbellen

Ook wordt er scherper gelet op vakantiegangers. Minister De Jonge vertelde dat de GGD reizigers uit risicolanden gaat nabellen om te checken of zij in quarantaine gaan. Op die manier hoopt hij dat de quarantaine wordt nageleefd door vakantiegangers die in risicogebieden zijn geweest. Bovendien komt er een teststraat op Schiphol, maar die wordt niet verplicht.

De premier sprak ook tot toeristen die naar Amsterdam komen. “Ook namens de burgemeester: vermijd drukke plekken in Amsterdam.” Bovendien zei hij dat Nederlanders niet moeten verslappen. “Helaas hebben we voorbeelden gezien van grote families waarbij mensen besmet zijn geraakt.”

Openingstijden van nachtwinkels en horeca kunnen landelijk worden beperkt als de coronacrisis verder te beteugelen. “Het kritieke punt is nog niet bereikt, maar als dat nodig is komen er nieuwe landelijke maatregelen om het coronavirus te beteugelen”, zei premier Rutte daarover. Maar voorlopig geldt wel de regel dat iedereen wie op restaurant wil gaan op voorhand moet reserveren. Klanten moeten net als in België hun naam en contactgegevens achterlaten.