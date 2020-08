VRT bereikt overeenkomst met rechtenhouder Eleven Sports omtrent Extra Time

Openbare omroep VRT en rechtenhouder Eleven Sports hebben een akkoord bereikt omtrent enkele loten van de Jupiler Pro League. De rechten op het maandagavondmagazine Extra Time blijven onveranderd, dus kan de voetbaltalkshow op Canvas aan zijn twaalfde seizoen kan beginnen.

Verder zal Sporza op Radio 1 liveverslag kunnen blijven uitbrengen van de wedstrijden in de Pro League. Elke speeldag zal Sporza op zondagavond via de digitale kanalen (sporza.be en de sporza-apps) clips kunnen brengen met daarin de hoogtepunten van de speeldag. Verder verwierf VRT ook de rechten op de hoogtepunten van de ‘Women’s Super League’, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal”, zo klinkt het in de mededeling.

Wat betreft de rechtstreekse uitzendingen van de wedstrijden bestaan er al akkoorden tussen Eleven, Orange en Proximus. Met Telenet wordt al weken onderhandeld, terwijl zaterdag de competitie reeds op gang getrapt wordt met het duel tussen landskampioen Club Brugge en Sporting Charleroi.