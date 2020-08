46 jaar geleden ontsnapt Luis uit de gevangenis, pas nu is hij weer opgepakt

Luis Archuleta ontsnapte in 1974 uit de gevangenis in Denver. 46 jaar lang wist hij uit handen te blijven van de FBI, maar nu moet hij toch opnieuw op water en brood.

Archuleta werd in New Mexico opgepakt, waar hij leefde onder de naam Ramon Montoya, zo meldt ABC News. „Deze arrestie moet een duidelijk signaal zijn naar criminelen overal ter wereld: de FBI zal je vinden, het maakt niet uit hoe lang het duurt of hoe ver weg je bent, en we zullen je voor de rechter brengen”, zo laat FBI-agent Michael Schneider weten.

Archuleta schoot in 1973 een agent neer. De man, Daril Cinquanta, overleefde de aanslag. Het zou Cinquanta zelf zijn geweest die de gouden tip ontving over waar zijn aanvaller verbleef. Daarop ging de FBI over tot actie.

Archuleta kon woensdag aangehouden worden; hij wordt teruggebracht naar de gevangenis in Denver.