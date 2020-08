Het is broeierig warm en komend weekend wordt het nog warmer. En wat doen we dan: naar de kust gaan. Maar hoe aantrekkelijk is dat nog in coronatijden? En hoe klaar is de kust voor een volkstoeloop? Onze reporter ging op de eerste dag van de hittegolf alvast een kijkje nemen in Oostende en Blankenberge. “Euh, ober, moet u onze naam niet noteren?”