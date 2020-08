Recordwinnaar Sevilla en Bayer Leverkusen scharen zich bij de laatste acht in de Europa League

FC Sevilla heeft zich ten koste van AS Roma geplaatst voor de kwarfinales van de Europa League. Leverkusen kwam niet meer in de problemen in de terugwedstrijd tegen Rangers FC.

In Duisburg moest in één duel duidelijk worden wie zich kwartfinalist mocht noemen. Sevilla, Europa League-ploeg bij uitstek met vijf eindoverwinningen, ging door op het elan van in La Liga. De jongens van Julen Lopetegui zijn al sinds eind februari ongeslagen.

“Het winnen van de Europa League zou de kers op de taart betekenen”, verklaarde verdediger Sergio Reguilón voor de wedstrijd en hij voegde onmiddellijk de daad bij het woord met de 1-0. De linksachter - die in de belangstelling van Chelsea zou staan - nam de bal heerlijk mee en snelde op weg naar doel fluks twee Romeinen voorbij. Een klassegoal.

Nog voor de rust maakte Youssef En-Nesyri het heel erg moeilijk voor het nummer vijf uit de Serie A. De tackle van Ocampos kwam te laat, dus kon de jonge Marokkaan even later binnentikken na een snelle tegenaanval. Roma had geen slotakkoord klaar, Sevilla mag op zoek gaan naar een zesde Europa League-triomf.

En-Nesyri viert zijn doelpunt tegen AS Roma Foto: EPA-EFE

Bayer Leverkusen - Rangers FC 1-0 (3-1)

Een moeilijke opdracht voor Rangers FC, de nieuwe club van Kemar Roofe. Na de 1-3 thuisnederlaag moesten de Schotten het maar in Duitsland zien te redden. Die hoop drukte Moussa Diaby in de tweede helft de kop. De Franse spits controleerde de bal uitstekend met de borst en knalde dan op snelheid in het dak van het doel binnen: 1-0 en meteen goed voor eindstand.

Doelpuntenmaker Diaby werd in minuut 69 vervangen door oude bekende Leon Bailey. Met Ianis Hagi stond ook bij Rangers een ex-Genkenaar tussen de lijnen.