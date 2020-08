Procureur-generaal New York vervolgt machtige wapenlobby NRA wegens financieel wanbeheer

Procureur-generaal Letitia James van de Amerikaanse staat New York wil de ontbinding van de machtige en politiek invloedrijke wapenlobby National Rifle Assocation (NRA). Ze gaat de NRA en haar leiders, onder wie Wayne LaPierre, vervolgen wegens financieel wanbeheer.

“De invloed van de NRA is zo groot dat de organisatie decennialang niet is gecontroleerd, terwijl haar leiders miljoenen dollars in hun eigen zakken staken”, aldus James. Ze beschuldigde de organisatie er ook van dat die het stilzwijgen en de loyaliteit van vroegere werknemers afkocht. “De NRA is een en al fraude en misbruik en daarom streven wij vandaag naar haar ontbinding, want geen enkele organisatie staat boven de wet.”

64 miljoen dollar aan dure reizen en maaltijden

Vier NRA-leiders betaalden met geld uit de kas familiereizen naar de Bahama’s, privévliegtuigen en dure maaltijden. In drie jaar werd er 64 miljoen dollar doorheen gejaagd. De organisatie had een overschot, maar kampt nu met een tekort.

De aanklager is van de Democratische partij, de rivaal van de Republikeinen van president Trump. Waarnemers verwachten een bitter gevecht.

Conservatieven vereren de NRA als een voorvechter van het Amerikaanse grondwettelijke recht om wapens te houden en te dragen. De tegenstanders zien de NRA als symbool van ongebreideld wapengeweld, waardoor elk jaar talloze slachtoffers vallen.