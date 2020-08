Thomas Meunier onthult stiekem akkoord met Dortmund: “Eigenlijk tekende ik al in februari”

Dortmun-PSG was een wel heel bijzonder duel voor Thomas Meunier Foto: BELGAIMAGE

In juni officialiseerde Borussia Dortmund de transfer van Thomas Meunier, maar eigenlijk hadden de Duitsers al veel vroeger een akkoord met de Rode Duivel, zo verklapt hij nu.

Meunier vertelde bij het Duitse Sport1 dat hij al tekende vóór het Champions Leagueduel tussen Dortmund en PSG, dat op 18 februari plaatsvond. “Ik had nog voor die wedstrijd getekend bij Dortmund”, gaf hij toe.

Leuk detail: de rechtsachter stond die bewuste wedstrijd gewoon 90 minuten op het veld. Een optreden dat hij niet snel zal vergeten. “Ik had kippenvel tijdens die wedstrijd. Het was de eerste keer dat ik in zo’n stadion voetbalde, zo’n sfeer! Bij Dortmund heb je altijd veel meer supporters en iedereen stond toen recht. Ik dacht: “Wow, hier speel ik volgend jaar.”

Dortmund won de wedstrijd met 2-1, na twee doelpunten van Erling Haaland. In Parijs werden ze drie weken later wel uitgeschakeld.