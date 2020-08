KVO shopt een tweede keer bij Barnsley: Cameron McGeehan tekent voor drie jaar

Na verdediger Toby Sibbick, haalt KV Oostende nu ook Cameron McGeehan weg bij FC Barnsley. De middenvelder tekent voor drie seizoenen aan de kust.

“Ik ken Cameron zeer goed van tijdens m’n periode in Barnsley en ik ben zeer verheugd om hem hier te verwelkomen,” vertelt CEO Gauthier Ganaye op de website van KVO. “Hij past perfect in de voetbalstijl die we hier willen hanteren want hij speelde dit al in Barnsley. Hij is een aanvallende middenvelder met heel wat loopvermogen en hij kan zowel doelpunten scoren als assists geven. Ik ben er van overtuigd dat hij zal schitteren in de Belgische competitie.”

McGeehan speelde in jeugd bij onder meer Fulham, Chelsea en Norwich City. Hij debuteerde in de League Two bij Luton Town en trok daarna naar Barnsley, waarmee hij tot in de Championship, de Engelse tweede klasse schopte.