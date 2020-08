Portret van de moordenaar van Ilse Uyttersprot: “Twee zekerheden: hij wou blonde vrouwen en hij zou hen slaag geven”

Aalst -

De man die Aalst en heel het land schokte met de moord op ex-burgemeester Ilse Uyttersprot, was iemand met “een gitzwarte ziel”. “Jurgen was charmant in de eerste maand van de relatie. Gruwelijk gewelddadig nadien”, klinkt het bij kennissen. “Hij had een zwak voor sterke blonde vrouwen en hij schiep er een duivels plezier in om hen dan karakterieel kapot te maken. Elke vrouw die hij heeft gehad, en het zijn er veel geweest, heeft kennis gemaakt met zijn vuisten.”