CLUBNIEUWS. Turkse topclub denkt aan Obbi Oulare, Cercle Brugge heeft nieuwe TD beet

Het is bijna zover. Nog één keer slapen het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League gaat van start. Bij welke clubs verloopt de aanloop voorspoedig, en welke ploegen moeten nog puzzelen? Ontdek het hier in een kraakverse portie clubnieuws.

KV KORTRIJK. D’Haene slaat enkel om

Kortrijk moet zondag op de openingsmatch tegen Waasland-Beveren Kristof D’Haene missen. De linksachter sloeg op training zijn enkel om. Derijck, Mboyo en Selemani zijn weer beschikbaar. Het blijft wachten op Stojanovic en De Sart. De Luikenaar blijft sukkelen met pubalgie. Met de achttienjarige Luqman Hakim kwam er een extra aanvaller bij. De Maleisiër tekende een contract voor vijf jaar en komt over van FA Selangor. (kv)

ZULTE WAREGEM. Opare twijfelachtig voor Genk

Opare en Dompé werkten een apart programma af, ze zijn onzeker voor Genk. Naast de langdurig geblesseerde Bossut ontbraken ook Humphreys, Kainourgios en Zarandia. Die laatste heeft last van een blessure aan de knie, die hij opliep tijdens zijn uitleenbeurt in Kazachtstan. Kainourgios is out met een hamstringblessure. Wel aanwezig op training was William Bianda¬ (20). De Franse verdediger wordt een jaar gehuurd van AS Roma. (tjm)

CERCLE BRUGGE. Akkoord met nieuwe TD

De Senegalees Kanouté deed gisteren zijn medische testen, maar neemt eerst nog een paar weken vakantie. Vandaag wordt nog getraind in Brugge en nadien trekt de spelersgroep naar het Luikse op afzondering.

Een nieuwe, buitenlandse technisch directeur bereikte een akkoord en komt eerstdaags naar Brugge. Monaco-TD Paul Mitchell was gisteren in Brugge om enkele zaken af te handelen. (kv)

AA GENT. Tegen Antwerp op 22 augustus

De kalendercommissie heeft de speelmomenten van de derde tot de achtste speeldag vastgelegd. Dit levert volgend programma op: Antwerp-Gent op zaterdag 22 augustus om 20u45, Gent-KV Mechelen op zondag 30 augustus om 20u45, Eupen-Gent op vrijdag 11 september om 20u45, Moeskroen-Gent op zaterdag 19 september om 18u30, Gent-OHL op zaterdag 26 september om 20u45 en Gent-Beerschot op zondag 4 oktober om 16u. (ssg)

STANDARD. Oulare op lijst Besiktas

Obbi Oulare (24) geniet belangstelling van Besiktas. De Turkse topclub polste informeel naar een mogelijke uitleenbeurt, maar dat ziet Standard sowieso niet zitten. De spits traint weer mee na ziekte en een heupblessure, maar zonder grote verrassingen ontbreekt hij zaterdag tegen Cercle Brugge.(bfa)

ANDERLECHT. Maandag oefenen tegen Lommel

Een reserveploeg van Anderlecht speelt maandag een oefenwedstrijd tegen Lommel op Neerpede. Ondertussen zijn ook de data voor speeldag drie tot acht bekend. Op 23 augustus (18u15) ontvangt paars-wit Moeskroen. Daarna volgen Oostende uit op 28 augustus (20u45), Cercle thuis op 13 september (13u30), Waasland-Beveren uit op 19 september (20u45), Eupen thuis op 27 september (16u) en Club Brugge uit op 4 oktober (13u30). (mah, ldh)

OH LEUVEN. Kaap van 3.000 abonnees in zicht

OHL verkocht al 2.800 abonnementen, meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. De Leuvenaars weten ook wanneer ze aan de bak moeten op speeldagen drie tot acht. Op 22 augustus (18u30) komt Charleroi op bezoek, de week daarna treft OHL Waasland-Beveren op 29 augustus (18u30). Nadien volgen Standard thuis op 12 september (18u30), Oostende uit op 19 september (16u15), Gent uit op 26 september (20u45) en Zulte Waregem thuis op 3 oktober. (mah)

KV MECHELEN. Voet wordt gehuurd van Club

Twee dagen voor de competitiestart heeft KV Mechelen nog een extra defensieve versterking beet. Siemen Voet (20), het lief van onze nationale turntrots Nina Derwael, wordt gehuurd van Club Brugge. KV bedong een aankoopoptie op de linksvoetige centrale verdediger. Hij sluit vandaag aan op training. Voor de wedstrijd tegen Anderlecht zondag is hij in principe speelgerechtigd. Peyre en Van Cleemput zijn fit. Engvall blijft onzeker. (thst)

WAASLAND-BEVEREN. Sula vier tot zes weken buiten strijd

Domper voor Din Sula. De 22-jarige spits heeft een verrekking van de mediale band opgelopen. Hij is daardoor vier tot zes weken buiten strijd. Zonde, want de beloftevolle aanvaller was aan een goede voorbereiding bezig. Doelman Lucas Pirard is twijfelachtig voor de eerste competitiematch tegen Kortrijk. De doelman sukkelt met de bil en kreeg gisteren nog verzorging. Kopzorgen dus voor trainer Nicky Hayen bij de start van het seizoen. (whb)

BEERSCHOT. Frans tekent bij tot 2023

Beerschot laat er geen gras over groeien. Het contract van Frédéric Frans werd opengebroken, de verdedigende sterkhouder ligt nu tot 2023 vast. Frans vervoegde in januari de troepen van coach Hernan Losada, met een contract tot 2022. Hij bewees meteen zijn waarde en startte in alle wedstrijden. Frans was in de zomer van 2019 al in beeld op het Kiel, maar koos na een jaar bij het Schotse Dundee United voor een terugkeer naar Lierse. (yala)

Foto: BELGA

STVV. Steppe verlengt tot 2023

Kenny Steppe heeft zijn contract bij STVV verlengd. De doelman ligt nu vast tot 2023. Na de interesse van Anderlecht maakte het bestuur meteen duidelijk dat het hem graag wilde houden. Steppe traint ook weer voluit mee na een kuit- en rugblessure en staat zondag in doel tegen AA Gent. Ook Schmidt oefende gisteren vol mee en lijkt net op tijd klaar. Hetzelfde geldt voor Pol Garcia, die hersteld is van een trap op de enkel tegen Eupen. (gus)

RC GENK. Ito en Uronen fit?

Junya Ito en Jere Uronen maken een goeie kans om Zulte Waregem te halen. Ze bleven gisteren even lang op het oefenveld als de rest van de spelersgroep. Enkel Heynen en Thorstvedt, in volle revalidatie, stopten vroegtijdig. RC Genk en het Braziliaanse Vasco da Gama zijn in vergevorderde onderhandelingen over Neto Borges. Als er in extremis geen kink in de kabel komt, speelt de linksachter komend seizoen op huurbasis in eigen land. (rco)