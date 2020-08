Wolverhampton, met invaller Dendoncker, mag het tegen Sevilla proberen in de kwartfinale

Wolverhampton Wanderers heeft zich ten koste van Olympiakos Piraeus voor de kwartfinales van de Europa League geplaatst. Een penalty van Raul Jimenez bleek voldoende om het dinsdag tegen FC Sevilla te mogen opnemen. Ook FC Basel stoot door, na een 1-0 zege tegen Eintracht Frankfurt.

De Wolves probeerden de poort naar de kwartfinales open te beuken zonder Leander Dendoncker in de basis. De Rode Duivel zag vanop de bank hoe zijn team uitstekend van start ging in het Molineux Stadium, al kreeg het daarvoor wel wat hulp van Olympiakos-doelman Bobby Allain. Hij kreeg een simpele terugspeelbal niet onder controle en maakte daarna een overduidelijke overtreding op Podence. De thuisploeg kreeg zo een strafschop na 8 minuten. Raul Jimenez gaf de onfortuinlijke Allain het nakijken met een listig balletje door het midden.

De Grieken leken de bordjes snel in evenwicht te hangen, maar het doelpunt van Camara werd afgekeurd wegens buitenspel. Olympiakos moest scoren om verlengingen af te dwingen, maar geraakte moeilijk aan kansen. Een kwartier voor tijd werd Dendoncker dan toch in het veld gebracht als slot op de deur. Doelman Patricio had nog een goede reflex in huis op de kopbal van Ahmed Hassan in het slot.

Een aartsmoeilijke opdracht voor Frankfurt na de verrassende 0-3 thuisnederlaag in Duitsland, zeker met in het achterhoofd dat FC Basel geen enkele van zijn laatste tien thuiswedstrijden in de Europa League verloor. Het nummer negen uit de Bundesliga maakte ook in de terugwedstrijd tegen de Zwitsers geen kans.

Twee minuten voor tijd mocht Fabian Frei zomaar door het centrum van de Frankfurt-verdediging wandelen, de doelman omspelen en de 1-0 eindstand binnenleggen. Exit Eintracht. FC Basel ontmoet Shaktar Donetsk in de volgende ronde.

