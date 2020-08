Zinedine Zidane rekent op Eden Hazard voor clash met City: “Eden voelt zich goed, hij heeft vertrouwen”

De kersverse Spaanse landskampioen moet in Manchester een 1-2 thuisnederlaag uit de heenwedstrijd - met destijds een uitmuntende De Bruyne als orkestmeester - ongedaan zien te maken. Een zware opdracht, maar Real zit in de winningmood, terwijl het bij City al een tijdje stroef loopt.

De Koninklijke vierde onlangs zijn 34e landstitel, maar het aandeel van recordaankoop Hazard was daarin eerder beperkt. Onze landgenoot werd tijdens de onderbreking klaargestoomd voor de titelstrijd, maar herviel al snel in zijn enkelblessure, waardoor zijn speelminuten eerder beperkt waren. Op de slotspeeldag in de voor Real overbodige wedstrijd tegen Leganés kreeg Hazard rust, alles stond toen immers al in het teken van de Champions League.

Die enkele weken rust zal ongetwijfeld deugd gedaan hebben, maar toch blijft het afwachten wat de rol van Hazard in Manchester zal zijn. “Op het einde van de competitie had hij hinder, maar nu voelt hij zich beter. We hebben ook heel wat tijd gehad om ons voor te bereiden op deze wedstrijd”, bekende Zidane op het persmoment daags voor de wedstrijd.

“Eden voelt zich prima en heeft vertrouwen. Hij traint zonder hinder en hopelijk blijft dat ook zo. De situatie is ook anders: tijdens het seizoenseinde was er om de drie dagen een wedstrijd en had hij amper tijd om te herstellen. Of Eden speelt, zullen we morgen zien. Dat is iets tussen de coach en de spelers. Het belangrijkste is dat wij een goede vorm hebben.”

Geen Bale en Rodriguez

Op Gareth Bale en James Rodriguez lijkt Zidane alvast niet meer te rekenen. Het duo werd buiten de selectie gelaten en lijkt definitief op weg naar de exit in Bernabeu. Wat Bale betreft, had Zidane een eenvoudige uitleg klaar. “Gareth verkiest zelf om niet te spelen”, zo verraste de coach toch enigszins. “Dat bleek uit een gesprek dat ik eerder met hem had. De rest van die conversatie blijft intern.”