Telenet hoopt nog op deal met Eleven Sports (en verlaagt voorlopig abonnementsprijs)

Telenet hoopt nog steeds een deal te kunnen sluiten met Eleven om het komende voetbalseizoen aan zijn klanten te kunnen aanbieden. Mogelijk komt de eerste speeldag te vroeg, maar dan hoopt de Mechelse operator op een akkoord volgende week. Zo lang er geen deal is, verlaagt het de abonnementsprijs met 10 euro.

LEES OOK (N+).Jeroen Bronselaer (Telenet) over de moeizame onderhandelingen met Eleven Sports: “We willen de lat niet lager leggen”

Een dag voor het begin van het nieuwe voetbalseizoen weten klanten van Telenet nog altijd niet of ze op de vertrouwde manier voetbal kunnen kijken. Telenet deed gisterochtend een nieuw voorstel aan Eleven, gisteravond werd opnieuw onderhandeld. Vandaag zou het telecombedrijf een communicatie uitsturen naar zijn klanten. Ofwel met de boodschap dat er een akkoord bereikt is, ofwel met de vraag om nog even geduld te oefenen.

“Beide partijen willen eruit raken en wel zo snel mogelijk”, zegt Jeroen Bronselaer, marketingverantwoordelijke van Telenet en betrokken bij de onderhandelingen. “Het kan zijn dat we nog voor het weekend een deal hebben. Is die er niet, dan gaan we door met onderhandelen. Hoe langer het duurt, hoe moeilijker het zal worden. Voor ons is het hoe sneller hoe beter.”

Pijnpunt is de discussie over de inhoud. Eleven houdt vast aan zijn kanaal Belgisch voetbal, Telenet had de omkadering liever zelf ingevuld. “De voorbije jaren hebben we veel geïnvesteerd om van Play Sports een kwaliteitsproduct te maken. Die controle geven we niet graag uit handen. Eleven geeft aan dat het de eindverantwoordelijkheid wil houden over zijn eigen voetbalkanalen. Dat respecteren wij, maar net daarom willen we mee inspraak over de kwaliteit van het aanbod. We tekenen geen blanco cheque.”

Foto: Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Omdat Eleven nieuw is op de markt, zijn er twijfels over de kwaliteit. “Ik wil Eleven niet onderschatten, maar er zijn altijd kinderziektes” zegt Bronselaer. “De eerste speeldag zal een eerste test zijn. Met Play Sports hebben we de lat altijd hoog gelegd. We zijn niet bereid ze plots weer drie treden lager te hangen. Gelukkig zal Woestijnvis voor een deel verantwoordelijk zijn voor de productie van Eleven. Dat is voor ons een geruststelling (Woestijnvis is een dochteronderneming van Telenet, nvdr.).”

Zo lang er geen akkoord is met Eleven, verlaagt Telenet de abonnementsprijs van Play Sports met 10 euro. Dat geld kunnen klanten gebruiken om een abonnement op de app van Eleven te nemen. Zo kunnen ze via hun gsm, tablet of smart tv toch naar het Belgisch voetbal kijken zonder dat ze hun abonnement op Play Sports, met onder meer de Premier League, hoeven op te geven. “We zullen onze klanten uitleggen hoe zo’n zogenaamd OTT werkt en hoe ze het op hun smart tv kunnen zien”, zegt Bronselaer.

Vrouwenvoetbal op VRT

De VRT kondigde gisteren aan dat het een akkoord heeft met Eleven over het programma Extra Time, de radiorechten en de samenvattingen van het vrouwenvoetbal. Over de samenvattingen is er nog geen akkoord. Telenet-dochter SBS (Vier) en DPG Media (VTM) zijn nog in de running.