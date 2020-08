Kevin De Bruyne heeft er het beste seizoen van zijn carrière opzitten, Eden Hazard het slechtste. Maar vanavond kunnen de rollen toch even omkeren. Real Madrid-trainer Zinédine Zidane rekent op Hazard om een 1-2-nederlaag uit de heenmatch goed te maken in het huis van Kevin De Bruyne.

In Madrid weten ze wie Kevin De Bruyne is. Kort voor de coronacrisis leidde de Belgische spelmaker Manchester City naar een historische 1-2-zege in het Bernabéu. KDB was na ...