Jeroen Bronselaer (Telenet) over de moeizame onderhandelingen met Eleven Sports: “We willen de lat niet lager leggen”

Eén dag voor de start van het nieuwe voetbalseizoen weten de klanten van Telenet nog steeds niet of ze via hun bestaand abonnement het Belgisch voetbal kunnen bekijken. Jeroen Bronselaer, de eindverantwoordelijke marketing van Telenet, geeft voor het eerst een inkijk achter de schermen van de onderhandelingen. En legt uit wat de pijnpunten met Eleven zijn. “Telenet heeft de voorbije jaren veel geïnvesteerd en de lat hoog gelegd met Play Sports. Onze kijkers verwachten kwaliteit. Daarom willen we geen blanco cheque tekenen met een nieuwe speler op de markt.”