Verenigde Staten voeren importheffing in op Canadees aluminium

De Amerikaanse president Donald Trump voert opnieuw een importtarief in op Canadees aluminium. Dat kondigde hij donderdag aan tijdens een bedrijfsbezoek in Ohio. Canada profiteert nu van de VS, vindt de president.

Trump denkt aan een tarief van 10 procent op geïmporteerd aluminium uit Canada. De Amerikaanse president voerde in 2018 al eens hogere importheffingen in op Canadees staal en aluminium, maar liet die vorig jaar weer varen. Sindsdien is de import van Canadees aluminium in de VS echter opnieuw toegenomen, zeer tegen de zin van Trump, die Canada ervan beschuldigt van de VS te profiteren.

De maatregel zou al sinds juni op tafel liggen. Volgens het Amerikaanse handelsdepartement is de invoer vanuit Canada “tot een historisch hoogtepunt geklommen”.

Kiezers uit industriestaten

De aankondiging komt slechts enkele weken nadat het nieuwe Noord-Amerikaanse handelsverdrag tussen Canada, Mexico en de VS in werking is getreden. Trump zou zich echter willen verzekeren van de stemmen van kiezers in de industriestaten bij de presidentsverkiezingen in november, zeker nu hij in de peilingen achter de Democraat Joe Biden bengelt.

In Ohio zei de president dat hij importtarieven en andere handelsbelemmeringen zou gebruiken om jobs terug naar de Verenigde Staten te krijgen als hij in november herverkozen wordt.