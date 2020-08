Gemiddeld aantal besmettingen stijgt weer naar 550 per dag in ons land

In de periode tussen 28 juli en 3 augustus zijn gemiddeld 550,3 mensen per dag in België besmet geraakt met het coronavirus. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om een stijging met 46 procent in vergelijking met een week eerder. Het is ook opnieuw een stijging tegenover het gemiddelde dat de laatste dagen licht was beginnen te dalen. Zo werd donderdag een gemiddeld aantal besmettingen gemeld van 530,9, woensdag van 535,4.

In totaal zijn nu al 72.016 mensen besmet geraakt. Dat zijn er liefst 858 meer dan een dag eerder gemeld.

Ook meer ziekenhuisopnames

Tussen 28 juli en 3 augustus werden gemiddeld 24,6 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis, een toename met 31 procent in vergelijking met de week daarvoor. In totaal werden al 18.387 mensen door Covid-19 in een ziekenhuis opgenomen.

Elke dag overlijden nu gemiddeld 2,6 mensen aan Covid-19. Dat cijfer blijft stabiel. In totaal zijn al 9.861 mensen overleden aan de ziekte. Dat zijn er 2 meer dan een dag eerder gemeld.