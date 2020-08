Eindelijk oplossing om giftig slib uit Antwerpse haven te verwijderen: “Waterkwaliteit zal fors verbeteren”

Antwerpen / Berendrecht-Zandvliet-Lillo -

Er is een oplossing voor de sterk vervuilde bodem in de Antwerpse dokken. Met TBT vervuild slib werd lang in Nederland gestort, maar Vlaamse bedrijven blokkeerden die export in de rechtbank. Nu is er een oplossing, in samenwerking met Vlaamse baggeraars en de Universiteit Antwerpen. De installatie van AMORAS is aangepast. “We hebben in onze processen een extra stap toegevoegd en koolfilters geïnstalleerd”, zegt Yi-Bin Shan, afdelingshoofd Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.