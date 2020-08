Michelle Obama lijdt aan milde depressie: "Ik lig er 's nachts van wakker"

Het beleid van president Donald Trump, de staat waarin de VS zich vandaag bevindt en de coronacrisis vallen erg zwaar bij Michelle Obama. De voormalige First Lady vertelt in haar podcast dat ze lijdt aan een milde vorm van depressie.

De echtgenote van Barack Obama heeft sinds vorige week een eigen podcast. Daarin praat ze met gasten over het leven. Haar eerste gast was Barack, woensdag ,wam de nieuwe aflevering op Spotify met journaliste Michele Norris als gaste. De twee hadden het een uur lang over wat er zich vandaag afspeelt in de VS en in de wereld, en hoe het moeilijk is om daar blij van te worden.

“Ik word vaak in het midden van de nacht wakker omdat ik me ergens zorgen over maak of een zwaar gevoel heb”, zegt Michelle Obama. “Ik probeer dan even te sporten, maar er zijn momenten geweest tijdens de lockdown dat ik me daar gewoon te slecht voor voel.”

Gefrustreerd

Een milde depressie, noemt Obama het, die onder meer veroorzaakt wordt door het lot van gekleurde mensen in de VS. “Het is uitputtend om elke dag wakker te worden met weer een ander verhaal van een zwarte man of persoon die ontmenselijkt, gewond geraakt of gedood is. Of vals beschuldigd.”

En dan is er natuurlijk het coronavirus. “Het frustreert me enorm dat mensen dat mondmasker weigeren te dragen. Het is alsof er een limiet zit op de opofferingen die we willen maken en dat die na een maand overschreden is. Daarna waren we het virus beu. Ik vind dat onbegrijpelijk dat zoveel mensen niet meer thuis blijven omdat het virus geen impact op hen gehad heeft.” Want die mensen kunnen wel nog iemand anders besmetten, voegt ze eraan toe.

Uniek moment

“We hebben wel al wat meegemaakt in dit land, maar dit is een uniek moment in de geschiedenis. We beleven iets dat niemand anders van onze generatie ooit meegemaakt heeft.” Haar moeilijke mentale situatie heeft nog een andere reden, en dat is de nieuwe president. Al gaat ze daar niet te veel op in.

Omdat zoveel bezorgde luisteraars haar berichten stuurde, reageerde ze donderdag op Instagram. “Maak je geen zorgen over mij. Het komt allemaal goed”, schrijft ze daar.