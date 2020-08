Bij een ongeval in Duitsland is een Belgische paraglider donderdag gewond geraakt. Hij liep daarbij gecompliceerde breuken op aan zijn dij, meldt het Duitse persagentschap DPA.

Het ongeval gebeurde donderdagnamiddag rond 15.25 uur. Het vliegtuig van de paraglider was afgedreven boven een meer in Meerfeld, in de Eifel, en de man is hard geland in een weiland. Bij de val liep hij gecompliceerde breuken aan zijn dij op. Hij herstelt in het ziekenhuis van Trier van zijn verwondingen.