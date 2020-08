Auto crasht tegen huizen in Nederlandse Tilburg: enorme ravage

In de zuidelijke Nederlandse stad Tilburg is vrijdagochtend na een wilde achtervolging met de politie een auto gecrasht tegen twee huizen. De vier inzittenden, van wie er een gewond is, zijn aangehouden. Dat meldt het Brabants Dagblad.

In de straat is het een ravage, de geschrokken bewoners hebben hun huis moeten verlaten. De brandweer komt om de schade op te nemen, meldt de krant.

De politie had de auto in het vizier omdat hij ‘opvallend rijgedrag’ vertoonde. Hij wist even uit het zicht van de politie te ontsnappen, maar rond 4.30 uur reed hij met een rotvaart tegen de twee huizen, ramde de gevels en kwam tot stilstand tegen een andere auto. In de straat liggen brokstukken verspreid. De klap gebeurde met zo’n hoge snelheid dat zo’n 200 meter verderop nog een autoband van het gecrashte voertuig ligt.

Overburen zagen één van de inzittenden in een tuin liggen. Twee anderen probeerden weg te rennen, terwijl een vierde nog poogde wat brokstukken van de auto bij elkaar te rapen. De politie, die vrijwel direct te plaatse was, heeft ze alle vier ingerekend.