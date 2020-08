Club Brugge stelt gloednieuwe kleedkamer voor, maar wie is toch die mysterieuze speler? “Zou het Dirar kunnen zijn?”

Club Brugge gaat vanaf zaterdag op zoek naar een nieuwe titel. Dat doet blauw-zwart met een compleet vernieuwde kleedkamer, die de club met veel fierheid voorstelde op haar sociale media-kanalen. In de video acteert echter een speler die nooit met zijn gezicht in beeld komt en dus is de vraag voor vele fans: wie is het? Er werd wild gespeculeerd, met Nabil Dirar en Wesley Hoedt als voornaamste gokken.