Bekende Vlamingen roepen op kinderen veilig vast te klikken in de auto

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) lanceert vrijdag een campagne die ouders en grootouders aanspoort om hun kinderen en kleinkinderen altijd op de correcte manier vast te klikken in de auto. De campagne krijgt de steun van bekende gezichten Astrid Coppens, Eddy Planckaert en Pieter Timmers, die te zien zullen zien op affiches langs de wegen.

Kinderen die kleiner zijn dan 1,35 meter moeten altijd worden vervoerd in een autozitje dat aangepast is aan hun gewicht en grootte. Hoewel die regel al vijftien jaar geldt, blijkt de correcte beveiliging van kinderen in de realiteit nog steeds een probleem, zegt de VSV. Gedragsonderzoek wijst uit dat slechts één op de vijf kinderen in Vlaanderen (21 procent) op de juiste manier wordt vastgeklikt. In de andere gevallen zit het kind in een aangepast zitje maar wordt dit verkeerd gebruikt (50 procent), gaat het om een onaangepast zitje (12 procent), of is het kind zelfs helemaal niet vastgeklikt (17 procent).

Bij verkeerd gebruik gaat het vaak om de gordel die slecht over het lichaam van het kind wordt geleid, een te grote speling op de riempjes van het zitje, het kind dat de armen buiten de riempjes steekt en/of riempjes die gedraaid zitten. “In die gevallen is de beschermende werking van het zitje verre van optimaal en kunnen er zelfs bijkomende risico’s optreden”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

Astrid, Eddy en Pieter

Astrid Coppens, Eddy Planckaert en Pieter Timmers zijn de gezichten van een nieuwe VSV-campagne die ouders en grootouders aanspoort om hun kinderen en kleinkinderen altijd correct te beveiligen in de auto. Op affiches langs de Vlaamse hoofdwegen beloven ze om hun (klein)kind altijd correct vast te klikken, en vragen ze anderen om dat voorbeeld te volgen.

De affichecampagne loopt van 10 augustus tot 6 september en wordt ondersteund door drie radiospotjes op Joe, MNM, Qmusic, Radio 2 en Studio Brussel. Verder is er een uitgebreide campagne via sociale media en in de tankstations, en verspreidt de VSV flyers en informatiebrochures via Kind&Gezin en Dreambaby. Wie meer informatie wil over de beveiliging van kinderen in de wagen, kan daarvoor terecht op Beloofd.be.