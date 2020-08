Acht weken lang negeerde ze de pijn om Covid-patiënten te verzorgen, nu is 26-jarige verpleegster haar been kwijt

Een verpleegkundige die tijdens de coronadrukte in een ziekenhuis in Manchester extra lange shiften draaide en ondertussen haar pijnlijk been negeerde, heeft dat nu moeten laten amputeren. “Ik kan niet meer in de spiegel kijken”, vertelt de 26-jarige Sette aan Metro.

Het was alle hens aan dek in het Salford Royal Hospital in Manchester tijdens de eerste coronagolf. Acht weken lang stond Sette Buenaventura (26) er in de frontlinie. Ze draaide shiften van 12 uur om de grote toestroom aan Covid-patiënten de baas te kunnen.

Dat Sette in die periode veel spierpijn in haar been had, negeerde ze. De Britse, die deeltijds als model werkt, weet dat aan de lange werkdagen, de stress en het vele rondlopen. Pas toen ze moeite kreeg om te wandelen, liet ze zich onderzoeken. De MRI-scan bracht de tragische realiteit aan het licht: er groeide een kwaadaardige tumor in de kuit van haar rechterbeen.

Golfbal

Enkele weken later had die al de grootte van een golfbal. Een operatie leek de oplossing te brengen, maar uiteindelijk was amputatie de enige manier om het te overleven. In mei verloor Sette haar been, vier weken nadat de tumor gediagnosticeerd was, en nu leert ze om te gaan met haar nieuwe leven.

“Toen ze me zeiden dat mijn been eraf ging, was ik heel kwaad”, zegt ze aan Metro. “Ik kijk graag naar mezelf en doe mijn best om gezond te leven. Ik werk in de gezondheidszorg en zou nooit gedacht hebben dat dit mij kon overkomen. Ik kan nu niet meer in de spiegel kijken, het doet te veel pijn dat dit de nieuwe ik is.”

Tijdens de coronacrisis had ze geen tijd om in te zitten met zorgen of pijntjes, zegt ze nog. “We probeerden gewoon anderen te helpen die ons nodig hadden. Daar heb ik dit voor in de plaats gekregen.” Vandaag is ze kankervrij, en ze revalideert volop van de operatie. In november hoopt ze te kunnen terugkeren naar haar werk.