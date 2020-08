Verdachte van moord op Ilse Uyttersprot blijft aangehouden: “Het gaat niet goed met hem”

Aalst - De aanhouding van Jurgen Demesmaeker (49), de man die de Aalsterse oud-burgemeester Ilse Uyttersprot om het leven bracht, is met een maand verlengd. Dat heeft de raadkamer beslist. De man was zelf niet aanwezig omdat hij in quarantaine zit, een autopsierapport is er nog niet.

Jurgen Demesmaeker (49) gaf zich dinsdagochtend zelf aan bij de politie voor de moord op Ilse Uyttersprot. Hij had haar in zijn appartement om het leven gebracht terwijl ze lag te slapen, is intussen gebleken. Hij gebruikte daarvoor een hamer.

De man zat sindsdien in hechtenis en blijft nog minstens een maand aangehouden voor moord, besliste de raadkamer. Demesmaeker zelf was daar niet aanwezig. “Hij zit in quarantaine wegens corona”, zei zijn advocate net erna. “Het gaat niet goed met hem.” Verder wilde ze niets kwijt. “De aandacht moet nu naar het afscheid van Ilse gaan.”

LEES OOK. Portret van de moordenaar van Ilse Uyttersprot: “Twee zekerheden: hij wou blonde vrouwen en hij zou hen slaag geven”

De verdachte werd de voorbije dagen door meerdere andere vrouwen beschuldigd van stalking en intmidatie. Ex-lieven omschrijven hem als iemand die de eerste weken heel lief, aangenaam en vriendelijk was, maar daarna agressief werd. “Iedereen heeft al kennisgemaakt met zijn vuisten”, zei een van hen.