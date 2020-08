Virus nog steeds aanwezig, Sciensano voorspelt moeilijke winter

Antwerpse maatregelen hebben gewerkt maar verbergen ook andere broeihaarden op de nationale grafieken, zegt Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Van Gucht deed ook een nieuwe test-strategie uit de doeken voor komende winter.

Gemiddeld geraakten er afgelopen week 550 mensen besmet per dag hebben, een stijging van 46 procent. Vorige week was er nog een verdubbeling van de cijfers, zei Steven Van Gucht. Ook de ziekenhuizen blijven voorlopig gespaard van een tsunami aan covid-patiënten. Momenteel liggen er 278 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 65 op intensieve. Het aantal sterfgevallen blijft stabiel op 2,6 mensen per dag.

Grote drama’s blijven voorlopig uit maar Van Gucht waarschuwt voor té positieve cijfers. “Er is vooral een verbetering in de provincie Antwerpen, daar is duidelijk dat de maatregelen hun effect hebben gehad. Daar is de toename heel sterk teruggevallen tot 10 procent, maar dat verbergt het feit dat het virus op andere plaatsen zeer sterk is. In het Brussels Gewest is er bijvoorbeeld een stijging van 150 procent.”

We testen veel meer dan tijdens de eerste golf en dan lijken de besmettingen dus wel mee te vallen. “Dat is een vals gevoel van veiligheid. We testen veel meer maar ook het aantal positieve testen stijgt veel meer. Het virus circuleert dus nog steeds heel fel.” Momenteel zijn er 20.000 tot 25.000 testen per dag, voor Europa zit ons land daar aan de top.

Van Gucht waarschuwt voor een moeilijke winter. “Op het hoogtepunt van de griepepidemie gaan we overspoeld worden met mensen die verkoudheid of griepachtige symptomen hebben. We zullen daar de covid-patiënten in moeten ontdekken. Daarom is er eergisteren door interministeriële conferentie een nieuwe teststrategie uitgewerkt”, klinkt het.

De nieuwe strategie draait om prioritaire testen: mensen die op het hoogtepunt van een nieuwe uitbraak nog op reis gaan naar een rood of oranje gebied, zullen niet langer getest worden en zullen verplicht in quarantaine moeten. Zolang er ‘maar’ 15 op de 100.000 mensen positief zijn voor covid-19 kan er veel breder getest worden. “De laboratoria die de testen uitvoeren worden ook verder gestimuleerd om hun testcapaciteit te blijven verhogen.”