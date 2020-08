Catalaanse politicus Lluis Puig mag niet uitgeleverd worden aan Spanje

De Brusselse raadkamer heeft geoordeeld dat de Catalaanse politicus Lluis Puig niet kan overgeleverd worden aan Spanje. Dat melden zijn advocaten en het Brusselse parket. Het Spaanse gerecht had een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd tegen de man maar volgens de raadkamer was de gerechtelijke autoriteit die dat gedaan had, het Spaanse Tribunal Supremo, niet bevoegd. Het Brusselse parket onderzoekt of het in beroep gaat tegen de beslissing van de raadkamer.

Vanwege zijn betrokkenheid bij het verboden Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017 wordt Lluis Puig vervolgd voor ongehoorzaamheid en misbruik van overheidsgeld. De man verblijft al sinds 2017 in ons land. Spanje vaardigde eerder al EAB’s uit tegen de politicus, maar die werden opnieuw ingetrokken of onuitvoerbaar verklaard. In oktober en november vaardigde het Spaanse gerecht een nieuw EAB uit, nadat het Spaanse Hooggerechtshof twaalf Catalaanse separatisten veroordeeld had voor hun rol in het onafhankelijkheidsreferendum en de poging tot afscheiding van Catalonië.

Het Brusselse parket was van oordeel dat het EAB tegen Lluis Puig uitvoerbaar moest verklaard worden en de man dus aan Spanje moest overgeleverd worden. Volgens het parket waren de feiten immers ook in België strafbaar. De verdediging van de Catalaanse politicus was het daar niet mee eens.

De advocaten van de Catalaanse politicus hadden ook aangevoerd dat het Spaanse Tribunal Supremo niet bevoegd was om een Europees aanhoudingsbevel uit te vaardigen. De onderzoeksrechter die het EAB heeft uitgevaardigd, is verbonden aan dat Tribunal Supremo en als Puig aan Spanje wordt overgeleverd, zal hij voor dat rechtscollege moeten terechtstaan. Volgens zijn advocaten was echter enkel een Catalaanse rechtbank bevoegd om de man eventueel te vervolgen.

De raadkamer is de verdediging nu op dat punt gevolgd en heeft geoordeeld dat het EAB niet kan uitgevoerd worden.