Staden verplicht mondmasker op openbaar domein na uitbraak bij Westvlees, alle afdelingen van bedrijf worden getest

Staden - Op het crisisoverleg bij voedselbedrijf Westvlees in Westrozebeke is beslist enkele bijkomende maatregelen te nemen. Zo mogen werknemers voortaan niet met meer dan twee in een auto zitten en zullen alle afdelingen getest worden. Er wordt ook extra geïnvesteerd in ventilatie. In de gemeente Staden wordt het in de bebouwde kom verplicht om een mondmasker te dragen.

Bij Westvlees vond vrijdagvoormiddag overleg plaats tussen de burgemeesters in de buurt, het Agentschap Zorg en Gezondheid en het bedrijf. Daar werd beslist dat alle werknemers van het bedrijf getest zullen worden op het coronavirus en dat werknemers voortaan niet meer met meer dan twee in de auto mogen zitten. Voorts werd aangekondigd dat er geïnvesteerd wordt in extra ventilatie.

De belangrijkste maatregel is dat het voortaan verplicht is in de bebouwde kom van de gemeente Staden om een mondmasker te dragen.

67 besmettingen

Westvlees is een van de belangrijkste producenten van varkensvlees in Europa, maar op dit moment helaas ook een brandhaard van nieuwe besmettingen met het coronavirus. Vrijdagochtend zijn er al 67 gevallen vastgesteld. Van de 225 werknemers van de versnijderij, waar de uitbraak zich voordoet, zijn al 197 personen getest. 67 van hen hebben positief getest op het virus. Het gaat onder meer om 20 personen uit de Midwest-gemeenten en 19 uit Frankrijk en Wallonië. Die personen zullen allemaal gecontacteerd worden.

