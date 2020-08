Vrouw (25) die bewusteloos uit brandend huis werd gehaald, aan verwondingen bezweken in het ziekenhuis

Gent / Sint-Amandsberg - Een 25-jarige Gentse vrouw die donderdagochtend uit een brandende woning in Sint-Amandsberg werd gehaald en in levensgevaar werd weggevoerd, is uiteindelijk in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen en overleden. Dat bevestigt het parket vrijdag. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.

Sint-Amandsberg werd donderdagochtend in alle vroegte opgeschrikt door een hevige woningbrand. Een rijhuis in de Kunstenaarsstraat brandde uit en een moeder en twee van haar kinderen konden maar op het nippertje zichzelf in veiligheid brengen.

Een derde kind dat in de woning aanwezig was toen de brand uitbrak rond 7 uur ’s ochtends, heeft de woningbrand niet overleefd. De vrouw van 25 jaar oud werd door de brandweer bewusteloos aangetroffen in de woning en lange tijd gereanimeerd op straat.

Maar ze is uiteindelijk donderdagavond in het ziekenhuis bezweken aan haar verwondingen van de brand. Dat bevestigt het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent. Wat de brand deed ontstaan, is nog niet duidelijk.

Een branddeskundige van het gerecht heeft de woning onderzocht donderdag, maar daarover is geen informatie bekend. Het gaat wel zeker om een ongeluk, zegt het parket. “Er zijn geen aanwijzingen van kwaad opzet. Het gaat om een accidentele brand.”

LEES OOK. Bewoner uit dakgoot gered na uitslaande brand, moeder en drie kinderen in ziekenhuis