Mandel United vervangt Lierse Kempenzonen in eerste nationale: “Pro League heeft weinig respect voor amateurvoetbal”

Mandel United heeft donderdag van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) en de amateurvleugels Voetbal Vlaanderen en ACFF te horen gekregen dat het komend seizoen in de eerste nationale de plaats van Lierse Kempenzonen zal innemen. De West-Vlaamse voetbalclub kreeg de voorkeur op RAAL en Bocholt.

Mandel United strandde vorig seizoen op de tweede plaats in de tweede amateur A na provinciegenoot FC Knokke. Er werd na 24 speeldagen een streep getrokken onder de competitie, waardoor de ploeg uit Izegem niet zijn promotiekansen kon benutten in de geschrapte eindronde. Omdat Lierse Kempenzonen na de beslissingen van de Pro League vorige week promoveert naar 1B promoveert Mandel United, dat in eerste zit al zijn licentie voor de eerste nationale mocht ontvangen, mee met Knokke naar de hoogste amateurklasse.

Ook La Louvière (RAAL) en Bocholt aasden op het vacante plekje, maar vangen dus bot. Door het behaalde aantal punten en overwinningen was Mandel United namelijk de beste tweede met een licentie van alle tweede amateurclubs. “We hebben de promotie niet sportief bereikt, maar zullen het geschenk - door de vele licentieperikelen en betwistingen - niet laten liggen”, reageert de club op haar website. “De voorbije maanden heeft onze club natuurlijk flinke financiële schade geleden zoals zo vele amateurclubs. De eerste doelstelling blijft onze toekomst te verzekeren en financieel te overleven. Sinds maart zijn er geen inkomsten meer en er uiteraard ook bij onze sponsors wordt gesaneerd door de huidige economische situatie. Daar komt nu een nieuwe doelstelling bij: proberen het behoud te bewerkstelligen in eerste nationale in 2020-2021.”

Veel investeringen in de spelerskern zal Mandel United niet meer doen. “Onze belangrijkste basis wordt de sterke en krachtige jeugdwerking”, klinkt het. De West-Vlamingen hopen snel opnieuw toeschouwers te mogen ontvangen. “Anders vatten we de competitie niet aan”, aldus de club, die ook uithaalt naar de Pro League. “Die houdt er een weinig respectvolle houding op na ten opzichte van het amateurvoetbal, zowel financieel als inhoudelijk. We betreuren bijvoorbeeld dat er door de profclubs geen tijdslot kan worden vrijgehouden voor de competitiewedstrijden in het amateurvoetbal.”