Het Aalst van Ilse Uyttersprot: “Ze leeft verder in alles wat ze voor haar stad heeft gedaan”

Aalst -

“Ilse was een van de weinige politici die zich echt onder het volk mengde. Ze was één van ons.” Niet alleen in de carnavalswereld maar ook daarbuiten blijft het verdriet en onbegrip om de moord op Ilse Uyttersprot groot. Zowat iedereen in Aalst heeft het ook over “ons Ilse”. De 53-jarige CD&V-politica leeft intussen voort in de dingen die ze er als schepen en burgemeester realiseerde: sportcentrum Schotte en het nieuwe zwembad, en de verkeerstunnel, bijvoorbeeld.