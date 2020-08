Ngo’s dagvaarden Belgische Staat wegens gebrek aan opvang voor asielzoekers

Een aantal ngo’s dagvaarden de Belgische staat en Fedasil omdat ze asielzoekers niet meteen de opvang geven die ze nodig hebben. Mensen die internationale bescherming vragen “hebben bij wet recht op opvang, wat naast onderdak ook sociale, medische, psychologische en juridische begeleiding inhoudt”, klinkt het.

Bij het begin van de lockdown werd het Klein Kasteeltje, het aanmeldcentrum voor asielzoekers in België, gesloten. Aangezien asielzoekers geen aanvraag konden indienen, hadden ze dus ook geen recht op opvang.

Na enkele weken voerde de staat een systeem in waarbij asielzoekers online een afspraak konden maken om asiel aan te vragen. Dat systeem loopt volgens de ngo’s niet naar behoren. Zo is het formulier zelf enkel in het Frans en het Nederlands beschikbaar, ook al werden aparte vertalingen voorzien en is het niet toegankelijk met een buitenlandse mobiele telefoon of computer, klinkt het. Als de Dienst Vreemdelingenzaken hen uitnodigt om hun asielaanvraag te registreren, kunnen ze opvang krijgen. Dat duurt soms weken. Veel asielzoekers staan daardoor op straat. Volgens de ngo’s wachten honderden asielzoekers, waaronder veel gezinnen met kinderen, op een afspraak en onderdak.

Verzoekschrift

De voorbije weken dienden velen van hen bij de arbeidsrechtbank een eenzijdig verzoekschrift in om hun recht op opvang af te dwingen. Dat leidde de voorbije weken tot minstens honderd vonnissen waarin Fedasil werd veroordeeld onmiddellijk opvang te verlenen.

Ondanks een overleg tussen het kabinet van de minister bevoegd voor Asiel en Migratie, de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil eerder deze week, is er nog geen zekerheid dat er op korte of lange termijn een oplossing komt. “Wij kunnen niet langer toekijken hoe kwetsbare mensen verder op straat belanden en dagvaarden daarom de Belgische staat en Fedasil”, stellen de organisaties in een mededeling.

De ngo’s ADDE, avocats.be, CIRÉ, Ligue des droits humains, NANSEN vzw, ORBIT vzw, Service droit des jeunes de Bruxelles, het Burgerplatform BxlRefugees en Vluchtelingenwerk Vlaanderen zitten achter het initiatief.