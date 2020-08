Hittegolf, maar Antwerpse woonzorgcentra verbieden ventilator: “Kan coronavirus verspreiden”

Antwerpen -

Het Zorgbedrijf Antwerpen verbiedt het gebruik van ventilatoren in zijn woonzorgcentra om de verspreiding van het coronavirus te vermijden. Hoewel er geen sluitend bewijs is dat het virus via de lucht wordt overgedragen, raadt het Agentschap Zorg en Gezondheid aan om extra voorzichtig te zijn en wordt het gebruik afgeraden. “De woonzorgcentra zijn met hun hitteplannen goed voorbereid om bewoners voldoende verkoeling te bieden”, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid.