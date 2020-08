Zeker 154 doden na explosie in Beiroet

De verwoestende explosie van dinsdag in de haven van Beiroet heeft aan zeker 154 mensen het leven gekost, zo heeft een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid vrijdag aan het Duitse persbureau DPA gezegd.

De ambtenaar verwacht dat de balans nog zal oplopen gezien veel in de intensieve zorg opgenomen gewonden er erg aan toe zijn. Geciteerd door het staatspersbureau NNA gewaagt minister van Volksgezondhid Hamad Hassan van ongeveer 120 mensen in kritieke toestand. Velen van hen hebben een complexe chirurgische ingreep nodig na door glasscherven gewond te zijn geraakt. Er zijn zowat vijfduizend mensen gewond geraakt.

Buitenlandse betrokkenheid

Er loopt intussen ook een onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing. De Libanese president Michel Aoen liet vrijdag weten dat het onderzoek zich ook richt op eventuele buitenlandse betrokkenheid. Hij beklemtoonde volgens de Arabische nieuwszender al-Jazeera wel dat de oorzaak nog niet bekend is. Er wordt volgens hem gekeken naar nalatigheid, de mogelijkheid van een ongeluk in de haven of opzet van buitenaf, bijvoorbeeld door de inslag van een raket of de ontploffing van een bom. Veel Libanezen denken dat onkunde, nalatigheid en corruptie bij de politieke en economische elites van het land de werkelijke oorzaak is.