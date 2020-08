Philippe Clement over uitblijvende transfers bij Club Brugge: ‘Voor hetzelfde geld liepen hier al drie nieuwe jongens rond”

De verloren bekerfinale tegen Antwerp was een onvermijdelijk item tijdens de eerste persbabbel van Philippe Clement. Een samenloop van omstandigheden, zowel intern als extern, lagen volgens hem aan de basis van die zure nederlaag. Tegen Charleroi begint Club aan een nieuw seizoen.

“Vergelijk het met een 100 meter sprint op de Olympische spelen: als atleet leef je daar maandenlang naartoe, maar dan vertrek je een paar seconden te traag”, zucht Clement. “Daar komt nog eens het hele coronaverhaal bij en het feit dat vier jongens daags voor de match van de groep gescheiden moesten worden met een buikgriepje. Normaal leef je samen naar zo’n finale toe en pep je elkaar op, nu moesten de jongens elkaar mijden. Dat zorgde voor een vreemde dynamiek.” Al was Clement ook de eerste om toe te geven dat het niet genoeg was. “Sommige jongens dachten enkel aan het aanvallende. Voor het eerst sinds vorig jaar waren we de basis van onze ploeg vergeten. Het loopwerk, de positieve agressie…”

De kans bestaat daarom dat enkele jongens zaterdag op de blaren zitten voor het treffen met Charleroi. “Ik hou rekening met Antwerp, maar ook met wat ik op de training zag”, klinkt het. “Het is trouwens geen cadeau om nu tegen Charleroi te spelen na een verloren bekerfinale. We hadden het vorig seizoen twee keer erg moeilijk tegen hen. Vijf keer alleen voor Penneteau morgen? Vergeet dat maar.” Mogelijk verschijnen Badji (of zelfs Krmencik) aan de aftrap: de jonge Senegalees maakte een goeie beurt tegen Antwerp, Krmencik viel ondertussen zeven kilogram af en scoorde laatst nog een hattrick in een oefenpot tegen Pétange.

Verdediger Matej Mitrovic zal voor lange tijd out zijn bij Club Brugge Foto: Photo News

Rotatie

Het wordt de komende weken alleszins bikkelen om een basisplaatsje bij Club. Zonder Europees voetbal - er wordt pas op 1 oktober geloot voor de groepsfase van de Champions League - speelt blauw-zwart maar één match per week. “In het begin van vorig seizoen waren dat wekelijks soms drie wedstrijden”, geeft Clement mee. “Maar ik ga niet naar een vast basiselftal werken. Elke speler moet op training bewijzen dat hij kwaliteit brengt. Zomaar iemand vijf matchen laten spelen, gewoon om vertrouwen te schenken? Neen. Dit is Club Brugge, hé. Je moet er elke match staan. Want als je een moment niet voldoet, staat er iemand anders om je plaats in te nemen.”

Ondertussen streek er nog steeds geen enkele aanwinst neer in Westkapelle. Volgens Clement is dat geen ramp, al speurt Club nog steeds naar gerichte versterkingen. “En het heeft een paar keer niet veel gescheeld, maar het hangt altijd af van de markt. Voor hetzelfde geld liepen hier al drie nieuwe jongens rond”, klinkt het. “We zitten in een hele andere dynamiek door corona. Sommige competities lopen nog, anderen nemen nog enkele weken vakantie. De zaken duren nu wat langer, maar we gaan ons zeker nog versterken.” En in Brugge zien ze die transfers liever vroeg dan laat komen. “Dat we een grote kern hebben? Neen hoor, reken maar eens. Met De Cuyper en Mitrovic zitten we met twee geblesseerden. Soms moet ik Jonas Ivens (assistent-coach, nvdr.) mee laten doen om tactisch elf tegen elf te kunnen trainen.”