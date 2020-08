Frank Vercauteren acht Anderlecht klaar voor competitiestart: “Kompany die coacht? In oefenmatchen gaan we hem toch niet het zwijgen opleggen?”

Anderlecht start zondag tegen KV Mechelen. Grappig, er zijn twee geblesseerden: Kompany en Vercauteren. Die laatste is wel vierde doelman Rik Vercauteren. Sowieso zal speler-manager Vincent Kompany in de tribune zitten en niet coachen zoals in de oefenwedstrijden. “Een competitiematch is anders dan een oefenduel”, aldus coach Frank Vercauteren. Jürgen Geril

Sinds Vincent Kompany geblesseerd uitviel op Saint-Etienne liet hij zich tijdens de voorbereiding weer gelden als coach. Daar werden meteen vragen over gesteld, want Vince The Prince heeft geen trainerslicentie. De echte coach Frank Vercauteren hield het vooral bij observeren. Hij stoort zich aan het feit dat Kompany zo in de gaten wordt gehouden.

“Wat is het hoofddoel?”, aldus Frank Vercauteren. “Anderlecht en het Belgisch voetbal in het algemeen beter maken, toch. Gaan we dan iemand met de ervaring van Vincent Kompany ook al het zwijgen opleggen in oefenmatchen? Natuurlijk zijn er regels en is er een licentie nodig, maar het gaat hier om vriendschappelijke wedstrijden. Dan is het niet verboden. Vincent Kompany kan veel bijbrengen en dan zie ik niet in waarom hij dat niet zou mogen doen. In het verleden liet ik die taak in oefenduels vaak over aan mijn assistenten.”

Zelf sprak Vercauteren tegen Saint-Etienne, Nantes en Lille wel geen woord. Dat was opvallend. “Tja, wie heeft mij de voorbije jaren gevolgd in de voorbereiding? Niemand. Indien wel, dan weet je dat ik nooit spreek tijdens zo’n matchen. Ik vind dat spelers zelf oplossingen moeten leren bedenken zonder dat ik hun handje vasthoud. Het is geen Playstation waarbij ik ze van links naar rechts en van voren naar achter kan sturen. De hele week hebben we meetings en tactiek, maar op het veld is het aan hen. Als de spelers later in een stadion van 20.000 man voetballen, zullen ze mij ook niet horen. Het is trouwens ook niet dat ik in de dug-out zit te dromen van een glaasje champagne in mijn zetel, hé. In mijn hoofd ben ik constant bezig met wat ik zie en wat beter kan. Dat bespreken we dan later.”

Kompany in tribune

Iedereen heeft zijn eigen benadering, maar zondag in Mechelen zit Kompany wel gewoon op de tribune en Vercauteren in de dug-out. Een datum voor een terugkeer van Kompany op het veld is nog niet geprikt. “We zullen zien”, besloot Vercauteren. “Een competitiematch is anders dan een oefenduel. Ik denk dat we klaar zijn voor de start, maar pas in zo’n wedstrijd kun je dat echt weten.”

Van de nieuwkomers Percy Tau, Bogdan Mykhaylichenko en Mustapha Bundu zal nog niemand in de selectie zitten.