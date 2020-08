Virtuele zomerschool met lessen lager onderwijs maandag van start

Maandag 10 augustus start Zomerschool.Vlaanderen, het multimediaplatform met lessen voor leerlingen uit het lager onderwijs. De programma’s van Zomerschool.Vlaanderen zullen drie weken lang te zien zijn op de VRT. Ze vormen daarmee een virtuele aanvulling op de fysieke zomerscholen. “De coronacrisis heeft onze kinderen leerkansen afgenomen. We moeten nu absoluut vermijden dat sommige leerlingen na de zomer met een achterstand beginnen aan het nieuwe schooljaar”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Kinderen en jongeren krijgen via zomerscholen al de kans om de leerachterstand bij te benen die ze door de coronacrisis mogelijk hebben opgelopen. Aanvullend op die 170 fysieke zomerscholen investeerde de Vlaamse regering in Zomerschool.Vlaanderen, een multimediaplatform met lessen op maat van leerlingen van het lager onderwijs.

Programma’s van Zomerschool.Vlaanderen zijn vanaf maandag 10 augustus te volgen op Één van 11.00 uur tot 12.00 uur. Drie weken lang, vier dagen per week. Daarnaast zijn de lessen permanent te vinden via vrtnu.be, ketnet.be, in de Ketnet-app, op de website www.zomerschool.vlaanderen en op het YouTube-kanaal van de digitale zomerschool.