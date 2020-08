Hasselt -

In Hasselt is een vrouw overleden in haar wagen op de parking aan de Koning Astridlaan. Dat meldt de regionale zender TV Limburg. Het gaat om een vrouw van 50 jaar. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van haar overlijden. Volgens de televisiezender had de vrouw mogelijk een zwakke gezondheid en werd ze onwel door de hitte