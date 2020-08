Eleven en DPG Media bereiken akkoord over uitzendrechten van bekercompetitie

Eleven Sports en DPG Media hebben vrijdag een akkoord bereikt over de uitzendrechten van de Croky Cup. DPG Media, de mediagroep achter Het Laatste Nieuws en VTM, zal de komende vijf seizoenen de Belgische bekerwedstrijden blijven uitzenden.

Naast de wedstrijden van de Croky Cup bereikten Eleven Sports en DPG Media ook een akkoord over digitale clips. Zo zullen de volgers van HLN.be aan het einde van ieder voetbalweekend de beste momenten van de speeldag - van zowel de Croky Cup als de Jupiler Pro League - kunnen bekijken. VTM NIEUWS brengt ook uitgebreid verslag.

“De voorbije jaren hebben Eleven Sports en DPG Media een sterk partnership uitgebouwd rond het internationale voetbal”, legde Guillaume Collard, de Managing Director van Eleven Sports, uit. “We zijn bijzonder tevreden dat we deze samenwerking kunnen versterken rond het Belgische voetbal. De Croky Cup maakt deel uit van onze project ‘Home of Belgian Football’. Met DPG Media hebben we een partner die de Belgische bekercompetitie op een innovatieve en kwalitatieve manier op het voorplan kan zetten.”

Ook Michiel Ameloot, Head of Sports van DPG Media, was opgetogen. “We zijn heel blij dat we een overeenkomst hebben met Eleven en dat we de Croky Cup kunnen verder zetten, want dat is altijd een succes geweest. Het is ook heel fijn dat we het voetbal tot bij de Vlaming kunnen brengen via HLN, de grootste website van het land, en via uitgebreid verslag in VTM NIEUWS.”

